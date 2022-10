La prossima primavera preparatevi a mostrare il fianco. Come vuole Valentino (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È stata battezzata così la sfilata di Valentino per la primavera estate 2023. Un tripudio di nude look, in cui sono le sfumature della pelle le vere protagoniste. Nuance e tonalità che compongono una palette d’umanità realistica e credibile, anche quando la naturalezza lascia il posto all’esagerazione. Accanto al trucco nude, infatti, in passerella sfilano anche visi con il logo della maison Valentino all over. Un lettering che invade lo spazio del make up, ma non l’identità personale. Lo ha dichiarato lo stesso Pier Paolo Piccoli: «il logo è una dichiarazione di identità inequivocabile e ipnotica». Photo by Emmanuel DUNAND / AFP, Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images Ecco allora che l’idea stessa di unboxing, spacchettamento, diviene una dichiarazione d’intenti. Una scoperta del vero e del reale, che traspare anche dalle ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È stata battezzata così la sfilata diper laestate 2023. Un tripudio di nude look, in cui sono le sfumature della pelle le vere protagoniste. Nuance e tonalità che compongono una palette d’umanità realistica e credibile, anche quando la naturalezza lascia il posto all’esagerazione. Accanto al trucco nude, infatti, in passerella sfilano anche visi con il logo della maisonall over. Un lettering che invade lo spazio del make up, ma non l’identità personale. Lo ha dichiarato lo stesso Pier Paolo Piccoli: «il logo è una dichiarazione di identità inequivocabile e ipnotica». Photo by Emmanuel DUNAND / AFP, Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images Ecco allora che l’idea stessa di unboxing, spacchettamento, diviene una dichiarazione d’intenti. Una scoperta del vero e del reale, che traspare anche dalle ...

