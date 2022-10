La premier britannica Truss interrotta da due attiviste di Greenpeace | il video della contestazione

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il discorsoLizal congresso conservatore di Birmingham è stato brevemente interrotto dalla protesta di duediche hanno mostrato un cartello con la scritta ‘Chi ha votato per questo?’, riferito al fatto che la prima ministra non è stata eletta dopo un voto nazionale ma in seguito alla corsa alla leadership interna al partito di governo per la successione a Boris Johnson. Hanno anche urlato alcuni slogan contro la reintroduzionecontroversa tecnica estrattiva del ‘fracking’ da parteTory., sentendo i mugugni e i fischi del pubblico, si è fermata mentre il servizio di sicurezza ha accompagnato fuori le due. Il ...

TRT

Nel Regno Unito le polemiche sulla bozza di pacchetto di misure per rilanciare l'economia, che è prossima alla recessione e che ha registrato un'inflazione di quasi il 10% su base ......... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Liz Truss sarà la nuova. I conservatori l'hanno scelta come leader La ... La premier britannica Truss si definisce un "sionista" «La sfida» per il rilancio dell'economia «è immensa», ma l'obiettivo di un rilancio è possibile e «tutti ne beneficeranno», anche se «non tutti saranno favorevoli» a ciascuna delle misure necessarie.(LaPresse) La premier britannica, Liz Truss, contestata da attivisti di Greenpeace, che la hanno interrotta durante il suo intervento in chiusura del ...