La polizia olandese ha fermato 103 tifosi del Napoli ad Amsterdam

Non solo belle notizie, quelle che arrivano da Amsterdam a chiusura della serata di Champions in cui il Napoli ha battuto l'Ajax. Secondo un'agenzia sia di stampa olandese infatti sarebbero stato fermati 103 tifosi napoletani nel tardo pomeriggio alla stazione di Amsterdam Diverse dozzine dei tifosi del Napoli identificati dalla polizia olandese erano in possesso di indumenti coprenti, bastoni, un coltello e un vetrino. Al momento nessuno di loro si trova in arresto, sotto custodia della polizia.

