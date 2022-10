La mossa del cavallo per scongiurare la minaccia nucleare Scrive Alli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il giorno successivo all’inizio della guerra in Ucrainavo: “a Putin serve una guerra-lampo, perché non può permettersi di lasciare 200.000 uomini sul terreno a lungo, i costi sarebbero troppo alti anche per lui…”. Non sono un esperto di tattica militare, ma bastava un po’ di buon senso per formulare quel giudizio, e la riconquista da parte delle forze armate ucraine di parti importanti di territorio lo sta dimostrando. Il 15 maggio mettevo poi in evidenza come il ruolo della Cina fosse assai più importante di quanto potesse apparire ad una osservazione superficiale. Indicavo tre elementi di preoccupazione da parte di Xi Jinping: il rischio di una marginalizzazione nei rapporti commerciali con l’occidente, il rischio di fmento del progetto Belt and Road – la nuova Via della Seta – e le ricadute negative a livello di immagine internazionale ...