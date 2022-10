La mamma di Ginevra Lamborghini contro Manila Nazzaro: “Falsa e moralista come tante!” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini, dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip, sta mostrando tutto il suo amore e sostegno nei confronti della figlia scagliandosi contro chi la sta attaccando, compresa Manila Nazzaro. La mamma di Ginevra Lamborghini contro Manila Nazzaro La ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della prima serata,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Luisa Peterlongo,di, dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip, sta mostrando tutto il suo amore e sostegno nei confronti della figlia scagliandosichi la sta attaccando, compresa. LadiLa ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della prima serata,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rosetredicei : @dorayaki1900 @rosit4_ Vi prego anche Marco ora ride ma ciò che gli è stato fatto non deve venir meno stessa cosa c… - blogtivvu : La mamma di Ginevra Lamborghini contro Manila Nazzaro: “Falsa e moralista come tante!” - lacucinadipenny : RT @fairytale10101: La mamma di Ginevra che fa le crociate su Twitter ma non riesce a far riparlare le sue due figlie … preferendone una a… - fairytale10101 : La mamma di Ginevra che fa le crociate su Twitter ma non riesce a far riparlare le sue due figlie … preferendone un… - Susy56069011 : RT @Prelemi_love: Le parole della mamma di Ginevra???????? #GINEVRADENTRO #gintonic #gintonic -