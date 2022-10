La mamma di Ginevra Lamborghini chiede scusa a Marco e aggiunge: “Mia figlia umiliata senza vergogna” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A chi ha un minimo di sensibilità, l’entrata di Ginevra Lamborghini nello studio del Grande fratello VIP 7 lunedì sera ha fatto male al cuore. E non solo perchè Ginevra non era la sola a meritare di essere squalificata. La ragazza è stata forse una delle poche a rendersi conto di quello che è successo, a fare ammenda, a essere dispiaciuta realmente e a scusarsi, a differenza dei concorrenti over 60 che ancora in quella casa sputano veleno. Non era il caso di farla entrare in diretta nello studio, tremante, in preda a un attacco di panico. Questo, noi che la sensibilità non la mettiamo sotto i piedi, lo abbiamo notato e lo abbiamo ribadito più volte. Ginevra non andava messa alla gogna in quel modo. Sarebbe potuta tornare in studio giovedì a dire la sua, ci sarebbe stato tutto il tempo. E fa benissimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A chi ha un minimo di sensibilità, l’entrata dinello studio del Grande fratello VIP 7 lunedì sera ha fatto male al cuore. E non solo perchènon era la sola a meritare di essere squalificata. La ragazza è stata forse una delle poche a rendersi conto di quello che è successo, a fare ammenda, a essere dispiaciuta realmente e arsi, a differenza dei concorrenti over 60 che ancora in quella casa sputano veleno. Non era il caso di farla entrare in diretta nello studio, tremante, in preda a un attacco di panico. Questo, noi che la sensibilità non la mettiamo sotto i piedi, lo abbiamo notato e lo abbiamo ribadito più volte.non andava messa alla gogna in quel modo. Sarebbe potuta tornare in studio giovedì a dire la sua, ci sarebbe stato tutto il tempo. E fa benissimo ...

