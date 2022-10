La Lega in Veneto e l’Irpef di Zaia, l’attacco di Bitonci: “Durante una stagnazione economica le tasse si tagliano, non si aumentano” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un attacco all’ipotesi di introdurre in Veneto l’addizionale Irpef è arrivato, per il governatore leghista Luca Zaia, nientedimeno che da un esponente di primo piano del suo partito. Il deputato Massimo Bitonci, già sottosegretario all’economia nel primo governo Conte, nonché ex sindaco di Padova, ha preso posizione pubblicamente contro l’imposizione di nuove tasse. Lo ha fatto, con un post su Facebook, che non poteva passare inosservato, perché la Lega in Veneto sta facendo i conti con una batosta elettorale pesantissima e perché la dichiarazione arriva pochi giorni dopo che la proposta di introdurre la tassa regionale è stata posta al Tavolo di partenariato, ovvero alle forze imprenditoriali e sindacali, presenti gli assessori al bilancio Francesco Calzavara e allo sviluppo economico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un attacco all’ipotesi di introdurre inl’addizionale Irpef è arrivato, per il governatore leghista Luca, nientedimeno che da un esponente di primo piano del suo partito. Il deputato Massimo, già sottosegretario all’economia nel primo governo Conte, nonché ex sindaco di Padova, ha preso posizione pubblicamente contro l’imposizione di nuove. Lo ha fatto, con un post su Facebook, che non poteva passare inosservato, perché lainsta facendo i conti con una batosta elettorale pesantissima e perché la dichiarazione arriva pochi giorni dopo che la proposta di introdurre la tassa regionale è stata posta al Tavolo di partenariato, ovvero alle forze imprenditoriali e sindacali, presenti gli assessori al bilancio Francesco Calzavara e allo sviluppo economico ...

Agenzia_Ansa : Lo 'strappo' di Bossi, nella Lega nasce la corrente del Nord. Le adesioni al progetto del Senatur sono già aperte… - AlexBazzaro : “Anch’io voglio i congressi provinciali, ma li volevo anche due anni, fa tre anni fa, li volevo anche prima delle r… - gabrielepx : Zaia che vuole alzare le tasse in Veneto evidentemente ha deciso di far finire la lega allo 0% e chiudere 'in belle… - claudiocerasa : RT @dariodivico: In Veneto la Lega dei campanili è chiamata al cambiamento - fattoquotidiano : La Lega in Veneto e l’Irpef di Zaia, l’attacco di Bitonci: “Durante una stagnazione economica le tasse si tagliano,… -