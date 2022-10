La guerra dei Totti: Ilary posa davanti alla vetrina del negozio di Rolex e provoca l’ex marito (video) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dalla guerra dei Rose’s alla guerra dei Totti: continua la polemica a distanza tra gli ormai ex Ilary Blasi e l’ex calciatore della Roma e della nazionale. L’ultima puntata della telenovela arriva da un post su Instagram della conduttrice Mediaset. Ha registrato un breve filmato davanti alla vetrina di un negozio di Rolex, nel centro della Capitale, facendo prima l’occhiolino e poi il segno della mano lesta dei ladri. A scanso di equivoci, nella polemica, che si consuma a beneficio dei Social, ha taggato nel post l’ormai ex marito. Il video nel quale Ilary prende in giro il marito Si tratta solo dell’ultima puntata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ddei Rose’sdei: continua la polemica a distanza tra gli ormai exBlasi ecalciatore della Roma e della nazionale. L’ultima puntata della telenovela arriva da un post su Instagram della conduttrice Mediaset. Ha registrato un breve filmatodi undi, nel centro della Capitale, facendo prima l’occhiolino e poi il segno della mano lesta dei ladri. A scanso di equivoci, nella polemica, che si consuma a beneficio dei Social, ha taggato nel post l’ormai ex. Ilnel qualeprende in giro ilSi tratta solo dell’ultima puntata ...

