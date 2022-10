La dipendenza politica di Orbán dal gas russo è un freno per la strategia europea (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bruxelles. Nel momento in cui l’Unione europea si divide su come reagire all’aumento dei prezzi dell’energia, Viktor Orbán ha deciso di chiedere direttamente aiuto a Vladimir Putin... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bruxelles. Nel momento in cui l’Unionesi divide su come reagire all’aumento dei prezzi dell’energia, Viktorha deciso di chiedere direttamente aiuto a Vladimir Putin... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

kevinlenny1010 : RT @ultimenotizie: 'L'Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per liberarsi dalla nostra dipendenza dalla #Russia. È una questione di volontà… - maricadale18 : @Giovann75194542 @GiorgiaMeloni Al posto della Meloni pretenderei dall’America il suo gas gratis visto che ci ha… - PoliticaNewsNow : Pesca, Conte (Lega): 'Acquacoltura può ridurre dipendenza da importazioni estere, promuoverla sia priorità UE' - JackTerron : el salvador si sta ricomprando il suo debito detenuto all'estero. non è che bukele sia un coglione, è che sa bene c… - AgenziaASI : Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): 'Dal 2023 il 30% di Energia Idroelettrica in meno se non si ferma la leg… -