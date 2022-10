La crisi dei chip - La StM investe 730 milioni a Catania

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La StMicroelectronics ha ottenuto il via libera della Commissione europea per un progetto di investimento a. In particolare, la multinazionale dei semiconduttori, controllata pariteticamente dai governi italiano e francese, ha stanziato 730di euro per costruire un impianto integrato per la produzione di substrati di carburo di silicio (SiC) destinati a "supportare la domanda crescente di dispositivi per applicazioni automotive e industriali da parte dei clienti che mirano a realizzare la transizione verso l'elettrificazione e richiedono maggiore efficienza". L'intervento pubblico. Bruxelles è stata coinvolta nell'iter procedurale perchè l'intero progetto include un intervento pubblico da 292,5di euro, che sarà erogato nel quadro del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e sarà coerente con il ...