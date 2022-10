Elle

Beauty" e invece ispirata all'ultima frontiera dellasostenibile e racchiude due formulazioni in polvere. Infine, "Super Drops" e ispirata al trend della personalizzazione, forte ...La nuova frontiera della skincare è labeauty, una tendenzapriva d'acqua e pensata per creare prodotti più performanti e attenti all'ecosistema. Dopo il successo della clean beauty e dei " 10 step di bellezza " Coreani,... Che cos'è la cosmetica waterless e perché dovremmo provarla Major players in the waterless cosmetics market are Clensta International Pvt Ltd. , Kao Corporation, Ktein Cosmetics, L’Oreal SA, Loli Beauty, Niconi Ltd. , Ruby’s Organics, Taiki USA, The Procter & ...LONDON, the cheeky and fearless British cosmetics and nail lacquer brand, announces Super Clean, a new 2-in-1 No Rinse Cleansing Hand and Nail Crème with an enchanting soft rose scent. The no-rinse, ...