LA CODA DEL DRAGO E LA DONNA DELLA LIBERTÀ

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) di Rino Mele Il mondo è una debole scacchiera, ci muoviamo su di essa impercettibilmente, senza sosta: utilizzando infiniti punti di riferimento per evitare di sperderci. Inutilmente: come se andassimo su una spiaggia e ci sedessimo con le spalle al mare per guardare l’orizzonte. Il mare è come il deserto che è il più feroce dei labirinti, e la radice di essi: il labirinto, quello di Creta, del Minotauro e di Arianna, che sogniamo negli incubi e ci fa prigionieri nei suoi stretti corridoi che s’intersecano senza uscite, era senza soffitto. Chi lo abitava era disperato e vedeva il cielo. La scacchiera su cui viviamo può essere contenuta nel palmomano, ma comprende la via delle stelle, non ci sono i 64 riquadri che conosciamo nel difficile gioco degli scacchi, ma le stanze infinite dell’esistenza. Nei suoi riquadri ci sono le cose, i fantasmi, le ombre che ci ...