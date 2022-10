La celebriamo con le parole di Einstein | Montessori | Pennac

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Oggi, 5 ottobre, si festeggia la Giornata mondiale degli insegnanti. Una celebrazione che esiste dal 1994 e che vuole essere l’occasione per riflettere sul lavoro dei docenti in giro per il pianeta. Nobel dell’insegnamento: i migliori insegnanti al mondo guarda le foto Leggi anche › Giornata mondiale degli insegnanti: un film dedicato a loro È nata nel 1994 per volontà dell’UNESCO La Giornata mondiale degli insegnanti è stata creata nel 1994 dall’UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove ...