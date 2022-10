La Camera dei deputati si rifà il look | lavori a Montecitorio dopo il taglio dei parlamentari – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuovoper l’Aula delladeiche dal prossimo 13 ottobre accoglierà ieletti lo scorso 25 settembre. Una nuova veste necessariaildeiche passeranno a essere 400 (invece di 630) ae 200 (da 315) al Senato. Neldiffuso dai canali social dellasi vedono gli operai al lavoro per sistemare le nuove postazioni. Come riporta Repubblica, dentro l’Aula sarà smontata l’ultima fila di 82 poltrone e saranno “spenti” altrettanti posti della penultima fila. La stessa cosa accadrà per alcuni posti in prima fila e al centro dell’emiciclo. Già alcuni giorni fa era stata presentata, sempre tramite un, un’altra novità: due nuovi ...