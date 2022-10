Katia Senesi | incarico di spicco alla UEFA

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Prestigiosoper, Componente del Comitato Nazionale dell’AIA, nominata membro dellaReferee Convention Panel. Si tratta di un ruolo legato ai progetti di sviluppo dell’arbitraggio nelle Federazioni calcistiche della. “Sono onorata di questo– ha detto – Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per il percorso che l’Associazione Italiana Arbitri sta portando avanti”., dopo il primo incontro di nomina avuto con il Chief Refereeing OfficerRoberto Rosetti, inizierà subito a lavorare per questo progetto voltocrescita del movimento arbitrale europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Devo ringraziare, Componente del Comitato Nazionale dell'AIA, per l'impegno profuso e gli approfondimenti svolti nell'ultimo anno e mezzo. Ringrazio inoltre Gianluca Rocchi, la sua ..."Alle società non interessa avere arbitri uomini o donne, ma vogliono arbitri preparati " ha precisato, Componente del Comitato Nazionale dell'AIA " L'arbitro e le due assistenti in ... Katia Senesi nominata membro della UEFA Referee Convention Panel Prestigioso incarico per Katia Senesi, Componente del Comitato Nazionale dell’AIA, nominata membro della UEFA Referee Convention Panel.La dirigente arbitrale di Macerata nominata membro della Uefa Referee Convention Panel Prestigioso incarico per Katia Senesi, Componente del Comitato Nazionale dell’AIA, nominata membro della UEFA Ref ...