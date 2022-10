(Di mercoledì 5 ottobre 2022) IlRamzansarebbe statodell’esercito russo dallo stesso Vladimir. Con un video messaggio sul suo canale Telegram, il fedelissimo del presidente russo ha annunciato la notizia nel giorno del suo. «Il presidente della Russia mi ha conferito il grado di. Il decreto è stato emesso con il numero 709». L’ultra nazionalista a favore della mobilitazionein Ucraina e accusato da Ue e Usa di violazioni dei diritti umani e sanzionato anche dagli Stati Uniti, si è detto «immensamente grato al nostro comandante in Capo» per aver riconosciuto i suoi meriti. La sua ultima decisione: mandare al fronte in Ucraina i tre ...

Il generale Mikhail Mizintsev , il cosiddetto 'macellaio di Mariupol'a vice ministro ... Poi il leader ceceno Ramzan, l'unico che non teme di criticare pubblicamente Putin dal suo ...In Russia è statoa vice ministro della Difesa. Poi c'è l'oligarca Yevgeny Prigozhin, he ... Un discorso a parte merita il ceceno Ramzan. Ha un canale Telegram con 2,5 milioni di ... Kadyrov promosso dal Cremlino, il regalo di compleanno per il leader ceceno: «Putin mi ha fatto generale colonnello»