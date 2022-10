Juventus-Maccabi Haifa oggi, orario e tv Champions League: probabili formazioni, programma, streaming (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una vittoria e una bella prestazione per proseguire il percorso di cura e non vanificare l’ottima prova contro il Bologna. Malgrado non sia una partita di cartellone, si presenta delicatissima la sfida tra Juventus e Maccabi Haifa, partita valida per la terza giornata di UEFA Champions League 2022-2023 di calcio e in scena oggi, mercoledì 5 ottobre, alle ore 21:00. LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Maccabi LA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-MILAN I bianconeri di Massimiliano Allegri, ancora a secco di sorrisi in Europa, saranno obbligati a vincere contro la compagine israeliana, in modo da rimettersi in carreggiata e provare una disperata risalita in ottica qualificazione. Ma non basteranno i semplici tre punti per accontentare i supporter della Vecchia Signora, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una vittoria e una bella prestazione per proseguire il percorso di cura e non vanificare l’ottima prova contro il Bologna. Malgrado non sia una partita di cartellone, si presenta delicatissima la sfida tra, partita valida per la terza giornata di UEFA2022-2023 di calcio e in scena, mercoledì 5 ottobre, alle ore 21:00. LA DIRETTA LIVE DILA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-MILAN I bianconeri di Massimiliano Allegri, ancora a secco di sorrisi in Europa, saranno obbligati a vincere contro la compagine israeliana, in modo da rimettersi in carreggiata e provare una disperata risalita in ottica qualificazione. Ma non basteranno i semplici tre punti per accontentare i supporter della Vecchia Signora, ...

