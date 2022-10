ilBianconero

... s enza aver più diritto al pagamento della pesantissima penale che laavrebbe dovuto ... e sfortuna ha voluto che entrasse Pirlo, che cercava il bagno perché aveva avuto unintestinale, e ...Rispetto ad allora, però, gli israeliani avranno unin più che si chiama Yom Kippur, la ... Chi affronterà lasarà pronto e programmato per dare il ... Juve, il problema è centrale: dietro a Bremer c'è il vuoto. I nomi per il futuro Nonostante il rischio corso nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli, il Milan viaggia a ritmi elevati, navigando nelle zone alte della ...Il club bianconero, in vista delle prossime sessioni di mercato, è alla ricerca di un nuovo attaccante. Le ultime news dalla Spagna ...