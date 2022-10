Judo | Mondiali 2022 | i tabelloni degli italiani Sorteggio negativo per quasi tutti i big azzurri

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Si è appena concluso il primo atto ufficiale dei Campionatidi, in programma dal 6 al 13 ottobre sui tatami della Humo Arena di Tashkent (Uzbekistan). In attesa dei primi combattimenti, previsti nella giornata di domani, quest’oggi è andata in scena la cerimonia dididella manifestazione. Andiamo a scoprire dunque il possibile cammino deikanella rassegna iridata. Cominciamo con il settore femminile e con la categoria fino a 48 kg, in cui Assunta Scutto e Francesca Milani sognano di salire sul podio. La campionessa mondiale juniores 2021 avrà al debutto un test complesso ma alla sua portata contro l’israeliana Rishony (n.4 del seeding) ed un eventuale quarto da sfavorita con la giapponese ...

OA Sport

Uomini - 60 kg:Di seguito il calendario completo e gli italiani in gara giorno per giorno durante i Campionatidi2022 a Tashkent: Judo, Mondiali 2022: il calendario e gli italiani in gara giorno per giorno a Tashkent Campionati mondiali Madeira IBA21 e Judown: Davide Migliore conquista l'oro nel judo nella categoria -60 kg, terzo oro consecutivo per gli Azzurri della pallacanestro Un rientro in grande stile con un ...Due ori, un argento e due bronzi per la spedizione italiana ai Campionati Mondiali in Portogallo, al secondo posto a squadre. Gli atleti si erano allenati in Abruzzo, a Francavilla al mare ...