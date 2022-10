Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in crisi? Le liti sono all' ordine del giorno

e Ben Affleck sarebbero già in crisi . I due sono tornati insieme dopo 20 anni di separazione, hanno ripreso le redini del loro rapporto e si sono anche sposati pochi mesi fa. Tutto ...L'attore ha venduto la sua mega - villa da scapolo per una cifra ragguardevole. È ormai pronto a trasferirsi in una nuova lussuosa magione con la moglieQuando ti sposi tante cose non sono più le stesse: si cambia vita e tendenzialmente anche casa. Chiedere per informazioni a Ben Affleck , il quale è già stato sposato una volta, con ...Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero già in crisi. I due sono tornati insieme dopo 20 anni di separazione, hanno ripreso le redini del loro rapporto e si sono anche sposati pochi mesi fa. Tutto ...Dopo l'amore ritrovato a distanza di quasi vent'anni, i matrimoni, i festeggiamenti e il viaggio di nozze, l'effetto luna di miele tra Jennifer Lopez e Ben Affleck pare ormai essersi esaurito per lasc ...