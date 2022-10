James Bond | passato | presente e futuro dei film che compiono 60 anni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il 5 ottobre 1962 usciva Dr. No: analisi semiseria di come la saga di 007 è riuscita a reinventarsi rimanendo (all'incirca) la stessa

Il primo film della saga 'Agente 007 - Licenza di uccidere' è uscito al cinema esattamente il 5 ottobre ...Era il gentiluomo d'azione dei nostri nonni, lo è ancora oggi per noi. È, l'agente segreto dall'invidiabile savoir faire, enigmatico, letale, ironico. Sempre arbitro di stile. Anche ora che compie 60 anni: era il 5 ottobre 1962 quando nel Regno Unito usciva ...E si, siamo ben consapevoli della profonda contraddizione in termini appena enunciata. James Bond e l’intero franchise di 007 compiono 60 anni e, per festeggiare, hanno deciso di invadere il catalogo ...Il primo capitolo della saga dell'agente 007 usciva per la prima volta il 5 ottobre 1962. Sessant'anni e venticinque film dopo siamo ancora qui a parlarne.