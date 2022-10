James Bond celebra i 60 anni. Ma la ricerca del nuovo 007 è ancora in alto mare… (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Dev’essere giovane perché deve durare almeno dieci dodici anni», avevano detto recentemente i produttori. Che ora fanno marcia indietro: «Non sarà un giovane attore perché se proviamo a immaginarlo nel ruolo non funziona». L’impresa più difficile di James Bond, stavolta, non è quella di sconfiggere i nemici bensì di trovare il sé stesso del futuro. Nel giorno in cui la saga sulla spia al servizio di Sua Maestà celebra i 60 anni dall’uscita del primo film – era il 5 ottobre 1962 – il successore di Daniel Craig non è ancora all’orizzonte. Ottobre 2005, Londra: Daniel Craig, trentenne, si presenta al mondo come nuovo (sesto) James Bond. Chi sarà il suo successore? (foto Ansa) “È un veterano, non un ragazzo di liceo…” Il personaggio di ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Dev’essere giovane perché deve durare almeno dieci dodici», avevano detto recentemente i produttori. Che ora fanno marcia indietro: «Non sarà un giovane attore perché se proviamo a immaginarlo nel ruolo non funziona». L’impresa più difficile di, stavolta, non è quella di sconfiggere i nemici bensì di trovare il sé stesso del futuro. Nel giorno in cui la saga sulla spia al servizio di Sua Maestài 60dall’uscita del primo film – era il 5 ottobre 1962 – il successore di Daniel Craig non èall’orizzonte. Ottobre 2005, Londra: Daniel Craig, trentenne, si presenta al mondo come(sesto). Chi sarà il suo successore? (foto Ansa) “È un veterano, non un ragazzo di liceo…” Il personaggio di ...

Agenzia_Ansa : James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo, fa 60 anni #ANSA - mixborghi : RT @CinecittaNews: #JamesBond, 60 anni fa l’esordio al cinema di 007 Il 5 ottobre 1962 usciva nel Regno Unito 'Dr. No' (in Italia '007 –… - ANSA_Lifestyle : Era il 5 ottobre del 1962 quando nel Regno Unito usciva nelle sale 'Dr No' (Agente 007 - Licenza di uccidere), il p… - NoSpoiler3 : James Bond, ecco perché 007 non sarà mai giovane via - jackfollasb : 60 anni James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo - People - -