Iva Varvarchuck | la modella ucraina debutta nell' arte alla Soho House di Roma | ' L' Italia fondamentale nella mia vita'

Vogue Italia

, hai 24 anni, sei una modella affermata, lavori da tempo. Come sposi la tua attività principale con la passione per l'arte 'In realtà in ciò che espongo è presente anche tutta la mia esperienza ..., hai 24 anni, sei una modella affermata, lavori da tempo. Come sposi la tua attività principale con la passione per l'arte 'In realtà in ciò che espongo è presente anche tutta la mia esperienza ... Focus on: Iva Varvarchuk In esclusiva per Leggo abbiamo intervistato Iva Varvarchuk, modella di fama internazionale – il suo volto è sulle copertine dei magazine più importanti - che ha scelto Roma per allestire la sua prima ...