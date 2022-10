Istat | riviste al rialzo le stime sul Pil | crescita acquisita per il 2022 al 3 | 6% Ma le famiglie si impoveriscono

la Repubblica

... in un studio pubblicato simultaneamente sulle prestigioseinternazionali Science of the ... da loro realizzata avvalendosi dei registririguardante 23 macro - categorie tumorali in Italia ......Fisica Nucleare e pubblicato sulleinternazionali Science of the Total Environment e Nature Scientific Data. La ricerca ha utilizzato l' intelligenza artificiale e una banca dati dell'... Istat, riviste al rialzo le stime sul Pil 2021: crescita a +6,7% Come di consueto in corrispondenza della diffusione del II trimestre dell’anno, in questa nota si presenta una terza stima dei conti economici trimestrali, a ...Nonostante l’inflazione vicina al 10%, le retribuzioni restano al palo (quindi di fatto scendono) e un primo recupero del potere d’acquisto avverrà solo “a partire dal 2024”. È quanto viene sottolinea ...