Iran: oltre 500 i feriti nel terremoto nell'Azerbaigian occidentale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Teheran, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Sono oltre 500 i feriti a causa del terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter registrato nell'Azerbaigian occidentale, nel nord-ovest dell'Iran. Lo riferiscono le autorità locali, che specificano di non avere al momento informazioni su eventuali vittime. Salem Joyei, capo della Crisis Management nella contea di Joi, dove è stato registrato l'epicentro del sisma, ha evidenziato in dichiarazioni all'agenzia di stampa Iraniana Tasnim che 530 persone sono rimaste ferite nel terremoto. In precedenza, aveva spiegato che diverse persone sono rimaste ferite mentre tentavano di lasciare le loro case dopo il terremoto e aveva aggiunto che le squadre di ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Teheran, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Sono500 ia causa deldi magnitudo 5,4 della scala Richter registrato, nel nord-ovest dell'. Lo riferiscono le autorità locali, che specificano di non avere al momento informazioni su eventuali vittime. Salem Joyei, capo della Crisis Managementa contea di Joi, dove è stato registrato l'epicentro del sisma, ha evidenziato in dichiarazioni all'agenzia di stampaiana Tasnim che 530 persone sono rimaste ferite nel. In precedenza, aveva spiegato che diverse persone sono rimaste ferite mentre tentavano di lasciare le loro case dopo ile aveva aggiunto che le squadre di ricerca ...

