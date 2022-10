Inutile cercare difetti con la lente d’ingrandimento: la coerenza di Giorgia è nel tempo che viviamo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) E dài con sti ripetuti “Pape Satàn, pape Satàn aleppe” della coerenza. Con questa ossessione della “Meloni che sarà salvata dall’incoerenza”. Mastro Ciliegia che guida la barca dei “foglianti” non molla. Ora da sfortunato consigliere di Letta, è passato a quello di suggeritore “a contrario” della prossima premier. Le vaticina non farà ciò che lei e i suoi avevano “prima” detto di fare. A quanto ha capito lui. Si è fissato che Giorgia è imprigionata nelle negazioni. Vabbè. Citare pure l’aborto e la 194, giusto loro. Ora non so se questione é di coerenza. Io scorgo il seguire l’insegnare di antiqui “destri”. No ? E che volete ? Non siete genio italico come lei ? Siete dimentichi delle lezioni di don Nicolò di Bernardo dei Machiavelli? Lei no. Vai a capire se “sono spente le cagioni che la feciono promettere”. Valuterà ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) E dài con sti ripetuti “Pape Satàn, pape Satàn aleppe” della. Con questa ossessione della “Meloni che sarà salvata dall’in”. Mastro Ciliegia che guida la barca dei “foglianti” non molla. Ora da sfortunato consigliere di Letta, è passato a quello di suggeritore “a contrario” della prossima premier. Le vaticina non farà ciò che lei e i suoi avevano “prima” detto di fare. A quanto ha capito lui. Si è fissato cheè imprigionata nelle negazioni. Vabbè. Citare pure l’aborto e la 194, giusto loro. Ora non so se questione é di. Io scorgo il seguire l’insegnare di antiqui “destri”. No ? E che volete ? Non siete genio italico come lei ? Siete dimentichi delle lezioni di don Nicolò di Bernardo dei Machiavelli? Lei no. Vai a capire se “sono spente le cagioni che la feciono promettere”. Valuterà ...

