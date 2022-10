Influenza | nel Lazio al via vaccinazioni | anche spray per bimbi

Al via oggiLazio la campagna vaccinale contro l'. E' possibile prenotare il proprio vaccino dal medico di famiglia, dal pediatra e nelle farmacie che aderiscono. "Una novità è rappresentata dal ...Siamo convinti che questa alleanza non potrà contenere ldi Giorgia Meloni. I valori ... In molti stati dell Ue ha dimostrato la sua validitàtenere fuori dai governi le posizioni e i ...Sono iniziati oggi nel capoluogo pugliese i lavori del 36° Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatria. Gli specialisti pongono l'accento sui rischi causati dal 'Long Covid' negli over 65: "N ...TRIESTE - È in fase di conclusione l’accordo che la Regione sta stringendo con le farmacie del Friuli Venezia Giulia per facilitare l’accesso dei cittadini ...