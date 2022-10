India: almeno 25 morti in incidente d'autobus nel nord (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuova Delhi, 5 ott. (Adnkronos/Xinhua) - almeno 25 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite dopo che un autobus è caduto in una gola nello stato di Uttarakhand, nel nord dell'India. Lo ha reso noto la polizia locale. Finora sono stati recuperati venti cadaveri e i feriti sono stati ricoverati in ospedale. L'autobus stava trasportando gli ospiti a un matrimonio quando è caduto in una gola profonda 500 metri. Circa 45 erano i passeggeri sull'autobus quando l'incidente è avvenuto vicino alla zona di Dhumakot, nel distretto di Pauri Garhwal. I soccorsi sono proseguiti per tutta la notte. Il primo Ministro Narendra Modi ha dichiarato su Twitter che si è trattato di "un incidente straziante. In questa tragica ora, il mio pensiero è rivolto alle famiglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuova Delhi, 5 ott. (Adnkronos/Xinhua) -25 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite dopo che unè caduto in una gola nello stato di Uttarakhand, neldell'. Lo ha reso noto la polizia locale. Finora sono stati recuperati venti cadaveri e i feriti sono stati ricoverati in ospedale. L'stava trasportando gli ospiti a un matrimonio quando è caduto in una gola profonda 500 metri. Circa 45 erano i passeggeri sull'quando l'è avvenuto vicino alla zona di Dhumakot, nel distretto di Pauri Garhwal. I soccorsi sono proseguiti per tutta la notte. Il primo Ministro Narendra Modi ha dichiarato su Twitter che si è trattato di "unstraziante. In questa tragica ora, il mio pensiero è rivolto alle famiglie ...

