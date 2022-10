In Francia è già così. Alcune Regioni d'Italia la offrono gratis ma solo nei consultori (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Pillola gratuita come già succede in Francia e in qualche, pochissime, Regioni Italiane, almeno per le donne fino a 25 anni. Anticoncezionali e sesso sicuro: 9 metodi tra cui scegliere guarda le foto Leggi anche › Pillola anticoncezionale: il contraccettivo più sicuro che può curare alcuni disturbi femminili È questa la decisione che potrebbe prendere oggi l’Aifa, l’Agenzia del farmaco che, nella riunione prevista per oggi, potrebbe cambiare le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Pillola gratuita come già succede ine in qualche, pochissime,ne, almeno per le donne fino a 25 anni. Anticoncezionali e sesso sicuro: 9 metodi tra cui scegliere guarda le foto Leggi anche › Pillola anticoncezionale: il contraccettivo più sicuro che può curare alcuni disturbi femminili È questa la decisione che potrebbe prendere oggi l’Aifa, l’Agenzia del farmaco che, nella riunione prevista per oggi, potrebbe cambiare le ...

