Ilicic torna a casa: lo sloveno firma un contratto con il Maribor fino al 2025 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Presto rivedremo Josip Ilicic in campo, per un ultimo giro di valzer della sua carriera. Lo sloveno torna dov'è tutto cominciato: al Maribor, con cui ha firmato un contratto fino al 2025. Si tratta di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Presto rivedremo Josipin campo, per un ultimo giro di valzer della sua carriera. Lodov'è tutto cominciato: al, con cui hato unal. Si tratta di ...

JazbarMatjaz : RT @Gazzetta_it: #Ilicic torna a casa: lo sloveno firma un contratto con il #Maribor fino al 2025 - DAZN_IT : Sogniamo di rivivere gol come questi ?? Ufficiale: #Ilicic torna in campo, vestirà la maglia del Maribor! #DAZN - Gazzetta_it : #Ilicic torna a casa: lo sloveno firma un contratto con il #Maribor fino al 2025 - cmdotcom : Ilicic torna a casa, UFFICIALE: ha firmato con il Maribor - STnews365 : Atalanta: Ilicic torna in Slovenia. L'ex giocatore dell'Atalanta ha firmato un contratto triennale #Atalanta… -