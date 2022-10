Ilicic torna a casa: contratto col Maribor fino al 2025 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Josip Ilicic torna a casa: l’attaccante sloveno sarà, infatti, un nuovo giocatore del Maribor, per il quale ha firmato un contratto fino al 2025. Ad annunciarlo è lo stesso club dell’omonima città della Slovenia, che ha inoltre aggiunto che il classe ’88 vestirà la maglia 72 e verrà presentato alla stampa questo pomeriggio (mercoledì 5 ottobre) alle ore 17:00. Per Ilicic si tratta di un ritorno alle origini, visto che il Maribor è la squadra che gli ha permesso di esprimere tutto il proprio potenziale e con il quale si è messo in mostra prima di essere prelevato dal Palermo nel 2013. 3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma! Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Josip: l’attaccante sloveno sarà, infatti, un nuovo giocatore del, per il quale ha firmato unal. Ad annunciarlo è lo stesso club dell’omonima città della Slovenia, che ha inoltre aggiunto che il classe ’88 vestirà la maglia 72 e verrà presentato alla stampa questo pomeriggio (mercoledì 5 ottobre) alle ore 17:00. Persi tratta di un ritorno alle origini, visto che ilè la squadra che gli ha permesso di esprimere tutto il proprio potenziale e con il quale si è messo in mostra prima di essere prelevato dal Palermo nel 2013. 3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma! Pogodba do, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem ...

