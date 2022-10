Il turista americano che distrugge due busti di marmo nei Musei Vaticani

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Aveva regolarmente pagato il suo biglietto per accedere alle varie stanze e ammirare le bellezze ospitate all’interno dei. Poi, tutto d’un tratto e senza una ragione apparente, si è avvicinato a una mensola e ha fatto cadere – secondo le prime ricostruzioni, scaraventandoli a terra – duedidi inestimabile valore. L’uomo, un, è stato immediatamente fermato dal personale del polo museale e consegnato alla gendarmeria che ora sta cercando di capire per quale motivo si sia comportato in questo modo.duediL’immagine dei duecaduti in terra è stata ...