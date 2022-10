(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Era ai, doveva stare chiuso in. E, invece, aveva pensato bene di continuare il suo ‘lavoro’ e di spacciare. Pensava di aggirare i controlli, di essere più furbo di tutti, ma si sbagliava perché durante un semplice controllo, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella lo hanno sorpreso: ilera alla, stava prendendo gli ‘’ da un’altra persona. IlaiIl, che era ai, era affacciato alla, stava parlando con un’altra persona quando i Carabinieri sono arrivati nel suo appartamento. I militari, insospettiti, hanno deciso di approfondire gli accertamenti e dopo la perquisizione, in quella, hanno trovato un involucro con ...

CorriereCitta : Il pusher ai domiciliari che continuava a “prendere gli ordini” dalla finestra: in casa anche una pistola - blogsicilia : #notizie #sicilia Il pusher con i clienti schedati sul block notes, continuava a spacciare ai domiciliari -… -

LA NAZIONE

E' stato sottoposto ai, in attesa di giudizio.I militari hanno sottoposto il giovane agli arresti, su disposizione dell'Autorità giudiziaria che, all'esito dell'udienza di convalida ha disposto per lui l'obbligo di firma alla Polizia ... Business dello spaccio: stroncato il giro. Due pusher ai domiciliari CATANIA - Nella notte di ieri, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei reati connessi ...Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e (Rimini) ed è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo che da bimbo fu curato grazie a Diego Maradona. (ANSA) ...