“Il prossimo governo dovrà tenere a bada due alleati indeboliti e irrequieti” Flavia Giacobbe a RaiNews24 Il video

matteosalvinimi : Oggi è la giornata mondiale degli animali. Fra le priorità del nostro prossimo governo, aumentare le pene per chi m… - fattoquotidiano : Baldino (M5s): “Il prossimo governo non faccia passi indietro sul reddito di cittadinanza. Dialogo col Pd? Impossib… - ItaliaViva : Il prossimo governo a guida Meloni avrà due opposizioni: una riformista,formata da noi, da Calenda e da chi vorrà s… - ValerioA_Bruno : RT @ugoarrigo: Salvini, che ha perso tre quarti dei suoi consensi del 2019, sta chiedendo a Giorgia Meloni quattro terzi del prossimo gover… - ProfVanacore : RT @PagellaPolitica: ?? Scarica la nostra guida gratuita sui risultati delle elezioni del 25 settembre. Fatti e numeri alla mano, vi spieghi… -

Contropiano

... Zelensky si è congratulato con Meloni per la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con ilitaliano ...Questo è il terzo bilancio approvato dalla coalizione di sinistra alin Spagna, cosa che ... in vista delle elezioni delanno: comunali a maggio e generali a dicembre. Tra le altre ... Il destino da anatra zoppa del prossimo governo L’ex segretario dei Dem: «Meloni risolva il tema del 25 Aprile o la Carta non la tocca» «Cosa fatta, capo ha». Pier Luigi Bersani, ha già fatto pace con la batosta «Guardiamo avanti. Non ha senso rive ...L'Italia è pronta ad approvare il quinto invio di armi all'Ucraina: prima c'è stata una telefonata Meloni-Zelensky con la futura premier che ha confermato il pieno sostegno a Kiev.