Il Parlamento europeo ha dato il via libera al caricatore universale sì | anche per gli iPhone

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilconferma la decisione di adottare un caricabatterie unico USB-C per i dispositivi elettronici con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti. Questo significa che dall'autunno 2024 non sarà possibile vendere in Europa fotocamere digitali, tastiere, mouse, e-reader, altoparlanti, smartphone o tablet con alimentazione fino a 100 watt senza una porta USB-C in Europa; un obbligo che si estenderàai computer a partire dal 2026. I produttori saranno inoltre costretti a rendere interoperabili i loro standard di ricarica rapida e a fornire informazioni ai clienti sugli standard di ricarica supportati dal loro dispositivo; solo in questo modo, gli utenti potranno acquistare nuovi dispositivi senza unincluso. https://twitter.com/vestager/status/1577202946651000832«Oggi discussione ...