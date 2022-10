Il Mundo Deportivo: «La vittoria dell’Inter è una rapina a mano alzata» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Santi Nolla definisce la vittoria dell’Inter sul Barcellona con sobrietà, senza enfasi alcuna, “una rapina a mano alzata“. La mano è ovviamente quella di Dumfries di cui la Var non s’è accorta, scatenando l’ira della stampa spagnola. L’editorialista del Mundo Deportivo spiega: “Il primo errore è stato il gol annullato. Il fallo mano di Ansu è stato accidentale dopo la rimessa dal fondo di Onana, in posizione assolutamente naturale, proteggendosi e senza cambiare la direzione del pallone. Ai calciatori, ad inizio stagione, è stato detto che se il gol è stato segnato con la mano deve essere annullato, ma se fosse stato realizzato in un’azione successivo, no. Secondo errore: la mano di Dumfries dentro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Santi Nolla definisce lasul Barcellona con sobrietà, senza enfasi alcuna, “una“. Laè ovviamente quella di Dumfries di cui la Var non s’è accorta, scatenando l’ira della stampa spagnola. L’editorialista delspiega: “Il primo errore è stato il gol annullato. Il fallodi Ansu è stato accidentale dopo la rimessa dal fondo di Onana, in posizione assolutamente naturale, proteggendosi e senza cambiare la direzione del pallone. Ai calciatori, ad inizio stagione, è stato detto che se il gol è stato segnato con ladeve essere annullato, ma se fosse stato realizzato in un’azione successivo, no. Secondo errore: ladi Dumfries dentro ...

mundodeportivo : ??? #LaPortadaMD 'BRAGATAZO' ???? - napolista : Il Mundo Deportivo: «La vittoria dell’#Inter è una rapina a mano alzata» “L’errore sul mani di #Dumfries provoca n… - sportli26181512 : L'Europa incantata dal #Napoli: 'Con l'#Ajax ha fatto la storia': Da As ed El Mundo Deportivo a L'Equipe e Le Figar… - ILP0lemico : @90ordnasselA @mundodeportivo Santi Nolla, direttore di Mundo Deportivo, è il Mauro Suma del Barcellona. Non mi asp… - Kastigamatti21 : @90ordnasselA @mundodeportivo Mundo Deportivo.....sukaaaaaaaa!!!! Come si gode!!! -

'Mani in alto', stampa spagnola furiosa dopo Inter - Barcellona 'Mani in alto' è il titolo in prima pagina del 'Mundo Deportivo', che suggerisce, sulla stessa linea di Xavi, una 'rapina' ai danni dei blaugrana. All'interno, si rincara la dose, scrivendo: 'Arbitro ... Classifica Pallone d'Oro 2022, ecco la posizione di Vlahovic: verità o fake TORINO - Il 17 ottobre si terrà a Parigi, al Théatre du Chaletet , la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2022 : secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sarebbe già trapelata la classifica finale, con tante sorprese. Ad essere primo nella graduatoria sarebbe l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema , con Sadio Mané del Bayern Monaco ... Fcinternews.it Izan Guevara correrá en Moto2 la próxima temporada Izan Guevara da el salto a Moto2. El piloto del GASGAS Aspar Team debutará en 2023 en la categoría intermedia en su tercera temporada como piloto mundialista y con un balance hasta la fecha de 6 ... Ferran Jutglà le insiste a Luis Enrique Ferran Jutglà dejó el FC Barcelona este pasado verano por cinco millones de euros para hacerse camino en Bélgica con el Brujas. Y ahora ese camino le lleva a vislumbrar una posibilidad que hace sólo ... 'Mani in alto' è il titolo in prima pagina del '', che suggerisce, sulla stessa linea di Xavi, una 'rapina' ai danni dei blaugrana. All'interno, si rincara la dose, scrivendo: 'Arbitro ...TORINO - Il 17 ottobre si terrà a Parigi, al Théatre du Chaletet , la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2022 : secondo quanto riportato da, sarebbe già trapelata la classifica finale, con tante sorprese. Ad essere primo nella graduatoria sarebbe l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema , con Sadio Mané del Bayern Monaco ... Prima Mundo Deportivo - Partidazo crucial Izan Guevara da el salto a Moto2. El piloto del GASGAS Aspar Team debutará en 2023 en la categoría intermedia en su tercera temporada como piloto mundialista y con un balance hasta la fecha de 6 ...Ferran Jutglà dejó el FC Barcelona este pasado verano por cinco millones de euros para hacerse camino en Bélgica con el Brujas. Y ahora ese camino le lleva a vislumbrar una posibilidad que hace sólo ...