(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milano (MI) – Qual è il prezzo dell’ambizione? Quanto costa il successo per una scoperta capace di rivoluzionare il mondo? E soprattutto che valore ha l’esistenza se certe conquiste svelano confini talmente inquietanti da mettere a repentaglio la stessa vita? Questi e molti altri interrogativi attraversano Ildeldi, la storia di un’avventura al limite con l’immaginazione più terrificante. L’autore di origine milanese sfrutta uno pseudonimo per conquistare il pubblico con undalle venature fantascientifiche. Alla stregua di un Dottor Jeckyll e Mister Hyde dichiara sui social di condurre una doppia vita: “impiegato di giorno e scrittore al calar delle tenebre”. La passione diper ...

politicamentecorretto.com

...dedicato all'interno dell'università di Salerno che troverà la sua sede nell'antico"ex - ... Data Science, Ricerca e Innovazione, con un focus specifico sulla Cybersecurity nell'ambito...A Penta di Fisciano, nella sede storica dell'antico'ex - Immacolata Concezione', è stato inaugurato oggi il centro per progetti di ... "La cartafuturo anche per il Sud non è l'assistenza, ... Il monastero del diavolo, il romanzo di esordio di Giovanni Morlari, tra horror e fantascienza - politicamentecorretto.com Milano (MI) – Qual è il prezzo dell’ambizione Quanto costa il successo per una scoperta capace di rivoluzionare il mondo E soprattutto che valore ha l’esistenza se certe conquiste svelano confini ta ...È “Curami” il tema della XVI edizione del Festival “Il Rumore del Lutto”, prima manifestazione culturale in Italia e in Europa di ricerca e riflessione sul tema del lutto, diretta da Maria Angela Gela ...