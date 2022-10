Il gas russo torna in Italia, Ursula Von der Leyen: “Siamo pronti al price cap” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le forniture di gas verso l’Italia sono ripartite, è Eni stessa a confermarlo. Ursula Von der Leyen: “Siamo pronti al price cap sul gas per abbassare i prezzi anche dell’elettricità. L’unione europea deve però trovare un fondo emergenziale per fronteggiare l’emergenza energetica” tornano le forniture di gas dalla Russia in Italia Photo credit: LaRepubblica.itGazprom ha dichiarato di aver trovato una soluzione per far ripartire le forniture di gas verso Roma, è Eni stessa a confermarlo. Le forniture energetiche erano ferme in Austria da giorni nel punto in cui passa il gasdotto TAG (Trans Austria Gas Pipeline) fino a Tarvisio a causa di problemi burocratici e tecnici che ne impedivano l’entrata in Italia. Il problema energetico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le forniture di gas verso l’sono ripartite, è Eni stessa a confermarlo.Von der: “alcap sul gas per abbassare i prezzi anche dell’elettricità. L’unione europea deve però trovare un fondo emergenziale per fronteggiare l’emergenza energetica”no le forniture di gas dalla Russia inPhoto credit: LaRepubblica.itGazprom ha dichiarato di aver trovato una soluzione per far ripartire le forniture di gas verso Roma, è Eni stessa a confermarlo. Le forniture energetiche erano ferme in Austria da giorni nel punto in cui passa il gasdotto TAG (Trans Austria Gas Pipeline) fino a Tarvisio a causa di problemi burocratici e tecnici che ne impedivano l’entrata in. Il problema energetico ...

AngeloCiocca : Con tre dei quattro gasdotti che forniscono gas naturale russo all’Europa fuori servizio, l’#Ungheria è ora l’unico… - pietroraffa : == Gazprom ha ripreso le forniture di gas russo verso l'Italia attraverso l'Austria (via Reuters) - HuffPostItalia : Si muove l'Eni. L'Italia ha di nuovo il gas russo - ontherailaway : RT @agambella: Il gas russo transita di nuovo in Italia a Tarvisio. Eni, Gazprom e l'operatore in Austria hanno sbloccato la situazione. - LuisaCerutti7 : @Corrado_Bidoia @guglielmopicchi A parte che l' Ucraina non è ne nella UE ne nella Nato mi stai dicendo che l' Euro… -