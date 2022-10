Il gas della Libia? Ce lo “frega” la Turchia di Erdogan | ecco il patto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott – Beffati dai francesi, scalzati dai russi e dai turchi. Breve storia triste di un’Italia che ha perso terreno (generosa considerazione eufemistica) nella sua “quarta sponda”. L’ultimo schiaffo, neanche a dirlo, ce l’ha rifilato il “sultano”, siglando un’intesa di ferro con Tripoli. Unche sulla carta riguarda semplicemente la collaborazione energetica tra, ma che di fatto si traduce con l’esplorazione di nuovi giacimenti di gas e petrolio, in particolare nella Zona esclusiva economica libica off shore. Un’ampia fascia di mare che arriva a sud di Creta e che ora lapotrebbe sfruttare in accordo con il governo di Tripoli. In sintesi: presto potrebbe esserea venderci gas e petrolio libici. Gas, così in...