Il Commissario Montalbano - Il Cane di terracotta | alle 21 25 su Rai 1 | la trama dell' episodio

"Il- Il Cane di terracotta", questa sera alle 21.25 su Rai 1. Ecco la trama dell' ultimo episodio con Luca Zingaretti. Ilriceve la confessione del boss Tanu 'u Greco, ...La scheda del film Scicli, piccolo gioiello barocco nel sud della Sicilia, famosa al grande pubblico quale set cinematografico della serie TV Il. Mancano 33 giorni alla ...La giornalista russa Marina Ovsyannikova, diventata famosa nel marzo scorso per avere mostrato un cartello in diretta alla televisione russa contro l'operazione militare in Ucraina, ha diffuso un vide ...“Il Commissario Montalbano - Il Cane di terracotta”, questa sera alle 21.25 su Rai 1. Ecco la trama dell’ ultimo episodio con Luca Zingaretti.