(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Iltorna nel 2023 con una giuria rinnovata, nuove maschere strabilianti e una terza novità. La Rai ha infatti promosso lo show di Milly Carlucci dal venerdì alsera di, precisamente dal 1 aprile. Lo annuncia Milly Carlucci a Telesette. Le puntate saranno almeno 6 per la quarta edizione della versione italiana del cult show The Masked Singer. Certamente non rivedremo Arisa, impegnata come prof di. A proposito di, si rinnova latra Milly Carlucci eDe. Più che altroaziendale tra Rai e Mediaset vista la reciproca stima e rispetto che corre tra le due indiscusse regine della televisione italiana. Se in autunno tocca a Ballando con le Stelle presidiare ...

ParliamoDiNews : Il Cantante Mascherato si sposta al sabato sera #05Ottobre #IlCantanteMascherato #Televisione… - zazoomblog : IL CANTANTE MASCHERATO SFIDA AMICI DI MARIA DE FILIPPI: IL NUOVO SABATO DI RAI1 - #CANTANTE #MASCHERATO #SFIDA… - Robwishh : Al cantante mascherato in Francia hanno vestito una poveraccia da rosa - infoitcultura : Milly Carlucci sfida Maria De Filippi con Il Cantante Mascherato - tuttopuntotv : Milly Carlucci sfida Maria De Filippi con Il Cantante Mascherato #amici22 #ilcantantemascherato #MariaDeFilippi… -

Nel nuovo numero di Telesette, in edicola oggi, è presente una succosa esclusiva per tutti gli appassionati di tv: c'è infatti una data ufficiale di inizio per Il2023 , il celebre programma condotto da Milly Carlucci e mutuato dall'originale sudcoreano, con tutti gli accorgimenti e le modifiche del caso. Stando a quanto riportato sul ...... attualmente non ci sarebbero per lei possibilità lavorative nella tv nostrana: in passato ha manifestato la sua disponibilità a partecipare ad alcune trasmissioni come Ilo L'...Cambia tutto per Milly Carlucci nel nuovo palinsesto televisivo della Rai. Infatti il servizio pubblico ha voluto prendere una decisione coraggiosa.Milly Carlucci come (e contro) Maria De Filippi. Se la conduttrice pavese presidia il sabato sera per Canale 5, lo stesso (o quasi) farà la generalessa per Rai1. A Telesette, Milly ha annunciato la pa ...