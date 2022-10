IEG sbarca a Singapore e acquisisce due fiere

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Si rafforza significativamente il peso di IEG – Italian Exhibition Group in Asia. IEG (che con le sue strutture di Rimini e Vicenza è società leader nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali in Italia e nel mondo) eTourism Board (la maggiore agenzia di sviluppo economico del turismo del Ministero del Commercio e dell'Industria di) hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) che supporta lo sviluppo e l'organizzazione di nuovi eventi IEG ae il potenziamento dell'intero ecosistema MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) nella città stato.IEG aprirà una propria sede a, dando seguito alla strategia industriale di espansione nella “città dei leoni”, dove recentemente ha anche firmato una lettera di intenti (LOI) per ...