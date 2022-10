I rapinatori degli orologi di lusso incastrati dalla chiamata in corso sul telefonino rubato | Ho il ferro in mano | andiamo all' appuntamento

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tatuaggi vistosi e riconoscibili, camicie usate nelle rapine sfoggiate nelle foto social: una scia di errori per la banda che a Milano ha messo a segno diversi colpi "con una particolare indole violenta"

La cosiddetta 'bandaorologi di pregio' è tornata a colpire. Ed è la quarta volta nell'ultimo mese. La vittima, ... che stava rincasando, ha fermato la sua Porsche, uno deilo ha ......utilizzato anche un "distintivo" con il quale i duesi sono avvicinati alla vittima fingendosi appartenenti alle Forze dell'ordine. Inoltre, dalle indagini è emersa la responsabilità...Non bastassero gli elementi "regalati" agli investigatori, guidati dal dirigente Marco Calì, ecco le analisi dei tabulati, delle telecamere di zona e degli accessi in Area C a confermare i ...La banda degli orologi colpisce in collinaa Torino: caccia a tre banditi filmati dalle telecamere di sicurezza della villa ...