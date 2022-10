I concorrenti del Gf Vip denunciati per “bullismo” nei confronti di Marco Bellavia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sulle polemiche scatenatesi in seguito all’uscita del concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ Marco Bellavia, e delle accuse di bullismo nei suoi confronti piovute da più parti verso i concorrenti, interviene il Codacons, che presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Bellavia, attore e personaggio televisivo, noto per aver condotto il programma “Bim Bum Bam”, ha deciso di abbandonare il programma dopo aver parlato dei suoi problemi di salute mentale. Sui social molti utenti si sono schierati dalla sua parte e hanno criticato il modo in cui è stato trattato da altri concorrenti e le polemiche divampano da giorni. Ora la parola passa alle carte bollate. Marco ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sulle polemiche scatenatesi in seguito all’uscita del concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, e delle accuse dinei suoipiovute da più parti verso i, interviene il Codacons, che presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni., attore e personaggio televisivo, noto per aver condotto il programma “Bim Bum Bam”, ha deciso di abbandonare il programma dopo aver parlato dei suoi problemi di salute mentale. Sui social molti utenti si sono schierati dalla sua parte e hanno criticato il modo in cui è stato trattato da altrie le polemiche divampano da giorni. Ora la parola passa alle carte bollate....

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - GiusCandela : Su Marco Bellavia, al di là del comportamento dei concorrenti, il vero punto è come sia possibile che sia entrato i… - puntinirossi : RT @puntinirossi: Fino all'altro giorno gli stessi user tutti schifati per il comportamento dei concorrenti del grande fratello VIP (per bu… - carotamorta : RT @elscrybaby: scommetto che tutti quelli che stanno scrivendo le peggiori schifezze screditando il lavoro e la passione di un ragazzo di… -