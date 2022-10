“Ho la sclerosi multipla”: la protagonista dell’amata serie TV lascia i fan a bocca aperta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Rivelazione davvero shock e drammatica da parte dell’attrice, amatissima dal pubblico dei teenager per l’amata e lunga serie TV Bomba lanciata da una notissima attrice, divenuta famosa al grande pubblico per via della sua longeva partecipazione in passato ad uno dei telefilm per teenager più amati degli ultimi 20 anni. Emma Caulfield ha la sclerosi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Rivelazione davvero shock e drammatica da parte dell’attrice, amatissima dal pubblico dei teenager per l’amata e lungaTV Bomba lanciata da una notissima attrice, divenuta famosa al grande pubblico per via della sua longeva partecipazione in passato ad uno dei telefilm per teenager più amati degli ultimi 20 anni. Emma Caulfield ha laL'articolo proviene da Inews24.it.

marcodimaio : Fuori dal supermercato abbiamo acquistato una confezione di mele per finanziare la lotta contro la sclerosi multipl… - Agenzia_Ansa : 'Facciamo sparire la Sclerosi multipla con un sacchetto di mele'. Questo l'appello lanciato da Aism, Associazione I… - startzai : RT @aism_nazionale: DIGICOG-MS a @MakerFaireRome: l'app per l’autovalutazione e il monitoraggio delle funzioni cognitive delle persone con… - tina_parodi : RT @aism_nazionale: DIGICOG-MS a @MakerFaireRome: l'app per l’autovalutazione e il monitoraggio delle funzioni cognitive delle persone con… - zazoomblog : Emma Caulfield la star di Buffy rivela: “Ho la sclerosi multipla” - #Caulfield #Buffy #rivela: #sclerosi… -