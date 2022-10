Hearts-Fiorentina domani in tv: data, orario, canale e diretta streaming Conference League 2022/2023 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sfida cruciale in Conference League per la Fiorentina, impegnata nella difficile trasferta scozzese contro l’Hearts. I padroni di casa, spinti dalla forte carica del proprio pubblico, tenteranno la vittoria per saldare il vantaggio nel girone. Viola, ultimi nel gruppo, obbligati alla vittoria per mantenere vive le speranze qualificazione dopo la pesante sconfitta subita ai danni del Basaksehir. Il match tra Hearts e Fiorentina, in programma giovedì 6 ottobre in Scozia con fischio d’inizio alle ore 21:00 e valido per la terza giornata del girone del gruppo A di Conference League, sarà trasmesso in diretta esclusiva tv e streaming dalle piattaforme Sky e Dazn. Non vi sarà dunque la possibilità, per questa giornata, di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sfida cruciale inper la, impegnata nella difficile trasferta scozzese contro l’. I padroni di casa, spinti dalla forte carica del proprio pubblico, tenteranno la vittoria per saldare il vantaggio nel girone. Viola, ultimi nel gruppo, obbligati alla vittoria per mantenere vive le speranze qualificazione dopo la pesante sconfitta subita ai danni del Basaksehir. Il match tra, in programma giovedì 6 ottobre in Scozia con fischio d’inizio alle ore 21:00 e valido per la terza giornata del girone del gruppo A di, sarà trasmesso inesclusiva tv edalle piattaforme Sky e Dazn. Non vi sarà dunque la possibilità, per questa giornata, di ...

zazoomblog : LIVE – Hearts-Fiorentina Italiano in conferenza stampa (DIRETTA) - #Hearts-Fiorentina #Italiano - sportli26181512 : #Fiorentina, il tecnico degli Hearts avverte: “Li stiamo studiando, daremo tutto” - Fiorentinanews : 'L'Hearts non è una squadra da sottovalutare, ma la #Fiorentina ha qualità maggiori. Il fattore campo...' - occhio_notizie : Le ultime sui recuperi degli infortunati della #Fiorentina, a due giorni dal match contro gli #Hearts - sportli26181512 : Fiorentina, buone notizie per Italiano: Milenkovic e Gonzalez ok, Dodo finalmente in gruppo: In tarda mattinata la… -