Guerre navali | una lezione per Taiwan dall’affondamento del Moskva

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La sera del 13 aprile 2022, l’incrociatore della marina militare russasi trovava al largo dell’Isola dei Serpenti, coinvolto nelle operazioni di attacco contro l’Ucraina. La mattina seguente fonti di intelligence statunitense, e successivamente il ministero della difesa russo, confermavano che la nave era stata colpita e stava per affondare, secondo Mosca a causa di un incendio, secondo gli ucraini e gli americani a causa di due missili da crociera anti-nave. La questione dovrebbe interessare non solo gli addetti ai lavori militari, ma un pubblico molto più ampio. Perché? Perché gli Ucraini hanno montato su un camion un paio di vecchi missili sovietici per affondare un bestione armato fino ai denti. Da sempre le grandi potenze sono tali anche perché controllano i mari, e si sentono sufficientemente tranquille nell’avvicinarsi alle linee costiere in giro per il ...

