Guerra Ucraina | Russia | “Usa coinvolti nel conflitto”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Estremamente pericolose”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito le dichiarazioni di Laura Cooper, vice Segretario del Pentagono, circa il possibile uso di armi americane da parte di Kiev per condurre attacchi contro la Crimea. Si tratta di ”una prova del diretto coinvolgimento degli Stati Uniti nel”, ha aggiunto Peskov. La decisione degli Stati Uniti di inviare più aiuti militari all’“aumenta il pericolo di uno scontro militare diretto” trae Occidente, è l’avvertimento arrivato anche dall’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, che ha definito gli aiuti una “minaccia immediata” per Mosca, descrivendo quindi gli Stati Uniti come “partecipanti al”. Gli Stati Uniti hanno annunciato altri 625 milioni di dollari in aiuti militari ...

... e la minaccia sempre più ravvicinata di uso di ordigni atomici, hanno determinato una svolta grave e drammatizzato in modo inaudito la vicenda della. È indispensabile promuovere una ...'Io - puntualizza - sono fra quelli che non hanno ancora capito dove vogliamo andare a parare rispetto allain. Probabilmente conviene fermarsi un attimo e capire come affrontare in ...Kiev, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Ucraina ha presentato fino 176 denunce per crimini di guerra contro soldati russi, secondo il procuratore generale del Paese Andri Kostin. Lo ha ...Mentre l’UE tenta di far fronte comune per affrontare la crisi energetica, con Berlino che guida il fronte dei contrari ad ogni misura di tetto al prezzo del gas, nel resto del mondo sono i missili a ...