Grande Fratello Vip | caso Bellavia | Intervengono le autorità | “L’istruttoria è aperta”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gravi provvedimenti per il GF Vip, ilsi espande,dall’esterno: c’è chi rischia molto Studio-GF-Vip (Mediaset Infinity)La questione Marcoche esce dalla casa delVip ha portato molte ripercussioni sulla maggior parte dei concorrenti. Il comportamento inaccettabile che hanno assunto nei confronti di Marco ha fatto prendere seri provvedimenti agli stessi autori del reality. Due concorrenti eliminati, e altri due a rischio. Non si è parlato abbastanza però del comportamento di Gegia. La concorrente durante il suo percorso al GF Vip ha confessato di fare la psicologa, è iscritta all’albo ed esercita la professione ormai da tantissimi anni. Visto il comportamento adottato nel reality nessuno avrebbe mai creduto a una cosa del genere. ...

trash_italiano : ?? Ginevra Lamborghini è squalificata dal Grande Fratello Vip ?? - GrandeFratello : Grande Fratello ha preso un provvedimento irrevocabile nei confronti di Ginevra: è ufficialmente squalificata dal g… - GrandeFratello : Ginevra, Grande Fratello ha deciso che sei ufficialmente squalificata dal gioco. #GFVIP - sacchiflavio : RT @Agostino35: Il biologo svedese Svante Pääbo ha vinto il Nobel per la medicina scoprendo che circa il 2% del nostro DNA deriva dal genom… - 361_magazine : Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip lo scorso weekend ma presto potrebbe tornarci... -

Ildi Alexander ha poi espresso un suo parere anche su Novak Djokovic : 'Dall'aspetto di Novak può giocare altri tre o quattro anni. L'età è solo un numero e se ti senti a tuo agio dentro e ...Domani, giovedì 6 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della settima e discussa edizione delVip . Nell'attesa, nella Casa Antonella Fiordelisi è finita nel mirino di Wilma Goich , che ha rivelato di non sopportare i modi della giovane concorrente. Wilma Goich contro Antonella ...Sarà il tepore delle prime giornate di ottobre, saranno le emozioni vissute nei giorni scorsi, i Vipponi iniziano la giornata a rilento, godendosi il giardino e l’aria aperta. Approfittano della ...Marco Bellavia è stato duramente attaccato dai compagni al Grande Fratello Vip e ora potrebbe tornare in casa, ma non come concorrente ma per un confronto. É quanto riporta il sito FanPage che a ...