Governo | iniziato Cdm a Palazzo Chigi

Agenzia ANSA

... per godersi lo spettacolo del nuovo. Lo stile di Letta è altra cosa, come si è visto. ... E, a onor del vero, Renzi ha portato alla cuspide un processoben prima, da quando gli ex ...di Alberto Galvi - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken haun tour di una settimana in Colombia, Cile e Perù. Blinken partecipe ai colloqui sulle ...di alcuni membri del suo. Il ... Governo, iniziato l'esecutivo di FdI a Roma - Italia Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Terminata la riunione sul Pnrr, è iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, il decreto legislativo sull'adeguamento della ...C’è la guerra in Ucraina, minacce nucleari arrivano anche dal Pacifico, ma per una volta vogliamo aprire questa newsletter spostando la nostra lente di ingrandimento. In Somalia migliaia di persone, t ...